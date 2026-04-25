Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihi açıklandı
TFF, Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.
Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:
5 MAYIS SALI
20.30 Beşiktaş-Konyaspor
13 MAYIS ÇARŞAMBA
20.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor