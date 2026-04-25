Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihi açıklandı

TFF, Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.

Spor
  • 25.04.2026 09:43
  • Güncelleme: 25.04.2026 09:45
Kaynak: Spor Servisi
AA

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.

Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:

5 MAYIS SALI

20.30 Beşiktaş-Konyaspor

13 MAYIS ÇARŞAMBA

20.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor

