Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarı final programı netleşti.

Kupada yarı final müsabakaları 22 Salı ve 24 Nisan Perşembe tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:

22 Nisan Salı

20.30 Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

24 Nisan Perşembe

20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)