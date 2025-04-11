Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu.
Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda yarı final programı netleşti.
Kupada yarı final müsabakaları 22 Salı ve 24 Nisan Perşembe tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
22 Nisan Salı
20.30 Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)