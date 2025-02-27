Türkiye Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası'nı kazandı? Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar listesi

Türkiye Kupası, Türkiye'de futbolun en prestijli kupalarından biri. Peki Türkiye Kupası ilk olarak hangi yıl verildi? Türkiye Kupası'nı ilk hangi takım kazandı? Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım kim? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kaç kere müzesine götürdü? HAngi Anadolu kulüpleri Türkiye Kupası'nı kazandı? Türkiye Kupası'nı kazanan takımların yıllara göre listesini sizler için hazırladık:

TÜRKİYE KUPASI'NI HANGİ TARİHTE HANGİ TAKIM KAZANDI?

2023/24 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 2022/23 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 2021/22 : Sivasspor

: Sivasspor 2020/21 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 2019/20 : Trabzonspor

: Trabzonspor 2018/19 : Galatasaray

: Galatasaray 2017/18 : Akhisarspor

: Akhisarspor 2016/17 : Konyaspor

: Konyaspor 2015/16 : Galatasaray

: Galatasaray 2014/15 : Galatasaray

: Galatasaray 2013/14 : Galatasaray

: Galatasaray 2012/13 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 2011/12 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 2010/11 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 2009/10 : Trabzonspor

: Trabzonspor 2008/09 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 2007/08 : Kayserispor

: Kayserispor 2006/07 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 2005/06 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 2004/05 : Galatasaray

: Galatasaray 2003/04 : Trabzonspor

: Trabzonspor 2002/03 : Trabzonspor

: Trabzonspor 2001/02 : Kocaelispor

: Kocaelispor 2000/01 : Gençlerbirliği SK

: Gençlerbirliği SK 1999/00 : Galatasaray

: Galatasaray 1998/99 : Galatasaray

: Galatasaray 1997/98 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 1996/97 : Kocaelispor

: Kocaelispor 1995/96 : Galatasaray

: Galatasaray 1994/95 : Trabzonspor

: Trabzonspor 1993/94 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 1992/93 : Galatasaray

: Galatasaray 1991/92 : Trabzonspor

: Trabzonspor 1990/91 : Galatasaray

: Galatasaray 1989/90 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 1988/89 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 1987/88 : Sakaryaspor

: Sakaryaspor 1986/87 : Gençlerbirliği SK

: Gençlerbirliği SK 1985/86 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 1984/85 : Galatasaray

: Galatasaray 1983/84 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 1982/83 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 1981/82 : Galatasaray

: Galatasaray 1980/81 : Ankaragücü

: Ankaragücü 1979/80 : Altay

: Altay 1978/79 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 1977/78 : Adanaspor

: Adanaspor 1976/77 : Trabzonspor

: Trabzonspor 1975/76 : Galatasaray

: Galatasaray 1974/75 : Beşiktaş JK

: Beşiktaş JK 1973/74 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 1972/73 : Galatasaray

: Galatasaray 1971/72 : Ankaragücü

: Ankaragücü 1970/71 : Eskişehirspor

: Eskişehirspor 1969/70 : Göztepe

: Göztepe 1968/69 : Göztepe

: Göztepe 1967/68 : Fenerbahçe

: Fenerbahçe 1966/67 : Altay

: Altay 1965/66 : Galatasaray

: Galatasaray 1964/65 : Galatasaray

: Galatasaray 1963/64 : Galatasaray

: Galatasaray 1962/63: Galatasaray

TÜRKİYE KUPASI'NI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?