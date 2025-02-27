Türkiye Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası'nı kazandı? Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar listesi
Şimdiki adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan Türkiye Kupası, 1964 yılından beri oynanıyor. Peki ilk Türkiye Kupası'nı hangi takım kazandı? En çok hangi takım Türkiye Kupası'nı kazandı? Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın kaç tane Türkiye kupası var? Son Türkiye Kupası'nı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde.
Türkiye Kupası, Türkiye'de futbolun en prestijli kupalarından biri. Peki Türkiye Kupası ilk olarak hangi yıl verildi? Türkiye Kupası'nı ilk hangi takım kazandı? Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım kim? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kaç kere müzesine götürdü? HAngi Anadolu kulüpleri Türkiye Kupası'nı kazandı? Türkiye Kupası'nı kazanan takımların yıllara göre listesini sizler için hazırladık:
TÜRKİYE KUPASI'NI HANGİ TARİHTE HANGİ TAKIM KAZANDI?
- 2023/24: Beşiktaş JK
- 2022/23: Fenerbahçe
- 2021/22: Sivasspor
- 2020/21: Beşiktaş JK
- 2019/20: Trabzonspor
- 2018/19: Galatasaray
- 2017/18: Akhisarspor
- 2016/17: Konyaspor
- 2015/16: Galatasaray
- 2014/15: Galatasaray
- 2013/14: Galatasaray
- 2012/13: Fenerbahçe
- 2011/12: Fenerbahçe
- 2010/11: Beşiktaş JK
- 2009/10: Trabzonspor
- 2008/09: Beşiktaş JK
- 2007/08: Kayserispor
- 2006/07: Beşiktaş JK
- 2005/06: Beşiktaş JK
- 2004/05: Galatasaray
- 2003/04: Trabzonspor
- 2002/03: Trabzonspor
- 2001/02: Kocaelispor
- 2000/01: Gençlerbirliği SK
- 1999/00: Galatasaray
- 1998/99: Galatasaray
- 1997/98: Beşiktaş JK
- 1996/97: Kocaelispor
- 1995/96: Galatasaray
- 1994/95: Trabzonspor
- 1993/94: Beşiktaş JK
- 1992/93: Galatasaray
- 1991/92: Trabzonspor
- 1990/91: Galatasaray
- 1989/90: Beşiktaş JK
- 1988/89: Beşiktaş JK
- 1987/88: Sakaryaspor
- 1986/87: Gençlerbirliği SK
- 1985/86: Beşiktaş JK
- 1984/85: Galatasaray
- 1983/84: Fenerbahçe
- 1982/83: Fenerbahçe
- 1981/82: Galatasaray
- 1980/81: Ankaragücü
- 1979/80: Altay
- 1978/79: Fenerbahçe
- 1977/78: Adanaspor
- 1976/77: Trabzonspor
- 1975/76: Galatasaray
- 1974/75: Beşiktaş JK
- 1973/74: Fenerbahçe
- 1972/73: Galatasaray
- 1971/72: Ankaragücü
- 1970/71: Eskişehirspor
- 1969/70: Göztepe
- 1968/69: Göztepe
- 1967/68: Fenerbahçe
- 1966/67: Altay
- 1965/66: Galatasaray
- 1964/65: Galatasaray
- 1963/64: Galatasaray
- 1962/63: Galatasaray
TÜRKİYE KUPASI'NI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?
- Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak en fazla şampiyon olan takım konumundadır.
- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 10 kez kazanmıştır.
- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7 kez müzesine götürmüştür.
- Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 9 kez kazanarak en başarılı Anadolu takımıdır.
- Altay, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanmıştır.
- Ankaragücü, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanarak Ankara futbolunun gururlarından biri olmuştur.
- Eskişehirspor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanmıştır.
- Göztepe, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanarak İzmir’in en başarılı takımlarından biri olmuştur.
- Kocaelispor, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanmıştır.
- Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanmıştır.
- Kayserispor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanarak tarihinde önemli bir başarıya imza atmıştır.
- Konyaspor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanmıştır.
- Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanarak büyük bir sürpriz yapmıştır.
- Sakaryaspor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanmıştır.
- Adanaspor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanmıştır. Sivasspor, Türkiye Kupası'nı 1 kez kazanarak müzesine ilk kupasını götürmüştür.