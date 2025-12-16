Türkiye Kupası | Rizespor - Gaziantep maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Rizespor ile Gaziantep arasında oynanacak. Grup C’de kritik öneme sahip bu mücadele öncesinde, “Rizespor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları önem kazanmış duurmda.

TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması, takımlar için yoğun ve dengeli bir fikstür sunuyor.

Grup maçları nasıl oynanıyor?

Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir.

Toplamda 4 grup maçı oynanır.

oynanır. Bu maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda yapılır.

Çeyrek finale kimler yükseliyor?

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından:

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım

bitiren En iyi 2 grup üçüncüsü

olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek.

RİZESPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası 25/26 sezonu Grup C kapsamında oynanacak olan Rizespor - Gaziantep karşılaşması, 17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde futbolseverlerle buluşacak.

Mücadelenin başlama saati ise 18:00 olarak açıklandı.

RİZESPOR - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında yayın bilgisi geliyor. Rizespor - Gaziantep maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu sayede karşılaşma, herhangi bir abonelik gerektirmeden ücretsiz şekilde izlenebilecek.

RİZESPOR - GAZİANTEP MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Grup aşamasında oynanan her maç, sıralamayı doğrudan etkilediği için Rizespor - Gaziantep karşılaşması da puan ve averaj açısından kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Alınacak sonuç, hem ilk iki sıra hem de olası “en iyi üçüncü” ihtimali açısından belirleyici olacak.

Rizespor - Gaziantep maçı hangi gün?

Karşılaşma 17 Aralık tarihinde oynanacak.

Rizespor - Gaziantep maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele 18:00’de başlayacak.

Rizespor - Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Kupası grup aşamasında kaç maç oynanıyor?

Her takım grup aşamasında toplam 4 maç yapıyor.

Grup maçlarında iç saha ve deplasman dağılımı nasıl?

Takımlar 2 iç saha, 2 deplasman maçı oynuyor.

Çeyrek finale kaç takım çıkıyor?

Toplamda 8 takım çeyrek finale yükseliyor.

Grup üçüncüleri de tur atlayabiliyor mu?

Evet. En iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale çıkma hakkı kazanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda Grup C’nin dikkat çeken maçlarından biri olan Rizespor - Gaziantep karşılaşması, 17 Aralık saat 18:00’de oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu mücadele, Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek isteyen iki takım için de büyük önem taşıyor.