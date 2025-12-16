Türkiye Kupası | Rizespor - Gaziantep maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Rizespor ile Gaziantep, Türkiye Kupası 2025/26 sezonu Grup C mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Rizespor ile Gaziantep arasında oynanacak. Grup C’de kritik öneme sahip bu mücadele öncesinde, “Rizespor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları önem kazanmış duurmda.
TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması, takımlar için yoğun ve dengeli bir fikstür sunuyor.
Grup maçları nasıl oynanıyor?
- Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir.
- Toplamda 4 grup maçı oynanır.
- Bu maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda yapılır.
Çeyrek finale kimler yükseliyor?
Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından:
- Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım
- En iyi 2 grup üçüncüsü
olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek.
RİZESPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye Kupası 25/26 sezonu Grup C kapsamında oynanacak olan Rizespor - Gaziantep karşılaşması, 17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde futbolseverlerle buluşacak.
Mücadelenin başlama saati ise 18:00 olarak açıklandı.
RİZESPOR - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında yayın bilgisi geliyor. Rizespor - Gaziantep maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bu sayede karşılaşma, herhangi bir abonelik gerektirmeden ücretsiz şekilde izlenebilecek.
RİZESPOR - GAZİANTEP MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?
Grup aşamasında oynanan her maç, sıralamayı doğrudan etkilediği için Rizespor - Gaziantep karşılaşması da puan ve averaj açısından kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.
Alınacak sonuç, hem ilk iki sıra hem de olası “en iyi üçüncü” ihtimali açısından belirleyici olacak.
Rizespor - Gaziantep maçı hangi gün?
Karşılaşma 17 Aralık tarihinde oynanacak.
Rizespor - Gaziantep maçı saat kaçta başlayacak?
Mücadele 18:00’de başlayacak.
Rizespor - Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Maç, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Kupası grup aşamasında kaç maç oynanıyor?
Her takım grup aşamasında toplam 4 maç yapıyor.
Grup maçlarında iç saha ve deplasman dağılımı nasıl?
Takımlar 2 iç saha, 2 deplasman maçı oynuyor.
Çeyrek finale kaç takım çıkıyor?
Toplamda 8 takım çeyrek finale yükseliyor.
Grup üçüncüleri de tur atlayabiliyor mu?
Evet. En iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale çıkma hakkı kazanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda Grup C’nin dikkat çeken maçlarından biri olan Rizespor - Gaziantep karşılaşması, 17 Aralık saat 18:00’de oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu mücadele, Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek isteyen iki takım için de büyük önem taşıyor.