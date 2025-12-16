Türkiye Kupası | Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki kritik mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Trabzonspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takımın eksik ve cezalı oyuncuları kimler? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trabzonspor ile Alanyaspor, Türkiye Kupası 2025/2025 sezonunun ilk grup maçını oynayacak. Peki iki takımda eksik ve sakat oyuncular kimler? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar şöyle:
TRABZONSPOR - ALANYASPOR REKABET GEÇMİŞİ
İki takım arasında son sezonlarda oynanan maçlar, skor anlamında büyük bir dengeye işaret ediyor. Beraberliklerin ve tek gollü maçların öne çıktığı bu rekabet, yine düşük hatanın belirleyici olacağı bir karşılaşma ihtimalini güçlendiriyor.
|Sezon
|Organizasyon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Maç Sonucu
|25/26
|TSL
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|1-0
|24/25
|TSL
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|4-2
|24/25
|TURK
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|0-0
|24/25
|TSL
|Alanyaspor
|Trabzonspor
|1-1
|23/24
|TSL
|Alanyaspor
|Trabzonspor
|2-0
|23/24
|TSL
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|0-0
TRABZONSPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Trabzonspor cephesinde maç öncesi kadro planlamasını zorlaştıran önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıklar, cezalar ve milli takımda bulunan oyuncular teknik ekibin elini daraltıyor.
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Açıklama
|Rayyan Baniya
|Defans
|Sakat
|Kaval kemiği sakatlığı
|Edin Visca
|Orta Saha
|Sakat
|Ayağı kırık
|Boran Başkan
|Orta Saha
|Cezalı
|Maçtan men cezası
|Christ Inao Oulai
|Orta Saha
|Yok
|Milli takım kadrosunda
|Salih Malkoçoğlu
|Orta Saha
|Cezalı
|Maçtan men cezası
|Paul Onuachu
|Forvet
|Yok
|Milli takım kadrosunda
|Anthony Nwakaeme
|Forvet
|Sakat
|Uyluk sakatlığı
ALANYASPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Alanyaspor’da da benzer şekilde savunma ve orta saha hattında yaşanan eksikler dikkat çekiyor. Bu durum, deplasman ekibinin oyun planını doğrudan etkileyebilir.
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Açıklama
|Bruno Viana
|Defans
|Sakat
|Diz sakatlığı
|Yusuf Özdemir
|Defans
|Cezalı
|Maçtan men cezası
|Maestro
|Orta Saha
|Yok
|Milli takım kadrosunda
|İzzet Çelik
|Orta Saha
|Cezalı
|Maçtan men cezası
|Enes Keskin
|Orta Saha
|Cezalı
|Maçtan men cezası
|Steve Mounie
|Forvet
|Yok
|Milli takım kadrosunda
|Meschack Elia
|Forvet
|Yok
|Milli takım kadrosunda
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Trabzonspor - Alanyaspor
|17 Aralık
|20:30
|A Spor (Canlı ve Şifresiz)
Karşılaşma, 17 Aralık akşamı saat 20:30’da oynanacak ve futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
Trabzonspor’da kaç eksik oyuncu var?
Trabzonspor’da sakat, cezalı ve milli takımda bulunan toplam 7 oyuncu bulunuyor.
Alanyaspor’da hangi oyuncular yok?
Alanyaspor’da sakat, cezalı ve milli takımda bulunan 7 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak.
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak bu karşılaşma, rekabet geçmişi ve iki takımda da yaşanan önemli eksikler nedeniyle sezonun dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday. 17 Aralık saat 20:30’da A Spor’da canlı yayınlanacak mücadele, hem puan dengeleri hem de psikolojik üstünlük açısından kritik bir rol oynayacak.