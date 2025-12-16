Türkiye Kupası | Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Alanyaspor, Türkiye Kupası 2025/2025 sezonunun ilk grup maçını oynayacak. Peki iki takımda eksik ve sakat oyuncular kimler? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar şöyle:

TRABZONSPOR - ALANYASPOR REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasında son sezonlarda oynanan maçlar, skor anlamında büyük bir dengeye işaret ediyor. Beraberliklerin ve tek gollü maçların öne çıktığı bu rekabet, yine düşük hatanın belirleyici olacağı bir karşılaşma ihtimalini güçlendiriyor.

Sezon Organizasyon Ev Sahibi Deplasman Maç Sonucu 25/26 TSL Trabzonspor Alanyaspor 1-0 24/25 TSL Trabzonspor Alanyaspor 4-2 24/25 TURK Trabzonspor Alanyaspor 0-0 24/25 TSL Alanyaspor Trabzonspor 1-1 23/24 TSL Alanyaspor Trabzonspor 2-0 23/24 TSL Trabzonspor Alanyaspor 0-0

TRABZONSPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Trabzonspor cephesinde maç öncesi kadro planlamasını zorlaştıran önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıklar, cezalar ve milli takımda bulunan oyuncular teknik ekibin elini daraltıyor.

Oyuncu Pozisyon Durum Açıklama Rayyan Baniya Defans Sakat Kaval kemiği sakatlığı Edin Visca Orta Saha Sakat Ayağı kırık Boran Başkan Orta Saha Cezalı Maçtan men cezası Christ Inao Oulai Orta Saha Yok Milli takım kadrosunda Salih Malkoçoğlu Orta Saha Cezalı Maçtan men cezası Paul Onuachu Forvet Yok Milli takım kadrosunda Anthony Nwakaeme Forvet Sakat Uyluk sakatlığı

ALANYASPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Alanyaspor’da da benzer şekilde savunma ve orta saha hattında yaşanan eksikler dikkat çekiyor. Bu durum, deplasman ekibinin oyun planını doğrudan etkileyebilir.

Oyuncu Pozisyon Durum Açıklama Bruno Viana Defans Sakat Diz sakatlığı Yusuf Özdemir Defans Cezalı Maçtan men cezası Maestro Orta Saha Yok Milli takım kadrosunda İzzet Çelik Orta Saha Cezalı Maçtan men cezası Enes Keskin Orta Saha Cezalı Maçtan men cezası Steve Mounie Forvet Yok Milli takım kadrosunda Meschack Elia Forvet Yok Milli takım kadrosunda

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç Tarih Saat Yayın Trabzonspor - Alanyaspor 17 Aralık 20:30 A Spor (Canlı ve Şifresiz)

Karşılaşma, 17 Aralık akşamı saat 20:30’da oynanacak ve futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Trabzonspor’da kaç eksik oyuncu var?

Trabzonspor’da sakat, cezalı ve milli takımda bulunan toplam 7 oyuncu bulunuyor.

Alanyaspor’da hangi oyuncular yok?

Alanyaspor’da sakat, cezalı ve milli takımda bulunan 7 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak bu karşılaşma, rekabet geçmişi ve iki takımda da yaşanan önemli eksikler nedeniyle sezonun dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday. 17 Aralık saat 20:30’da A Spor’da canlı yayınlanacak mücadele, hem puan dengeleri hem de psikolojik üstünlük açısından kritik bir rol oynayacak.