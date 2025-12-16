Giriş / Abone Ol
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki kritik mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Trabzonspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takımın eksik ve cezalı oyuncuları kimler? Tüm yanıtlar haberimizde.

  16.12.2025 09:49
Türkiye Kupası | Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

Trabzonspor ile Alanyaspor, Türkiye Kupası 2025/2025 sezonunun ilk grup maçını oynayacak. Peki iki takımda eksik ve sakat oyuncular kimler? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar şöyle:

TRABZONSPOR - ALANYASPOR REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasında son sezonlarda oynanan maçlar, skor anlamında büyük bir dengeye işaret ediyor. Beraberliklerin ve tek gollü maçların öne çıktığı bu rekabet, yine düşük hatanın belirleyici olacağı bir karşılaşma ihtimalini güçlendiriyor.

SezonOrganizasyonEv SahibiDeplasmanMaç Sonucu
25/26TSLTrabzonsporAlanyaspor1-0
24/25TSLTrabzonsporAlanyaspor4-2
24/25TURKTrabzonsporAlanyaspor0-0
24/25TSLAlanyasporTrabzonspor1-1
23/24TSLAlanyasporTrabzonspor2-0
23/24TSLTrabzonsporAlanyaspor0-0

TRABZONSPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Trabzonspor cephesinde maç öncesi kadro planlamasını zorlaştıran önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıklar, cezalar ve milli takımda bulunan oyuncular teknik ekibin elini daraltıyor.

OyuncuPozisyonDurumAçıklama
Rayyan BaniyaDefansSakatKaval kemiği sakatlığı
Edin ViscaOrta SahaSakatAyağı kırık
Boran BaşkanOrta SahaCezalıMaçtan men cezası
Christ Inao OulaiOrta SahaYokMilli takım kadrosunda
Salih MalkoçoğluOrta SahaCezalıMaçtan men cezası
Paul OnuachuForvetYokMilli takım kadrosunda
Anthony NwakaemeForvetSakatUyluk sakatlığı

ALANYASPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Alanyaspor’da da benzer şekilde savunma ve orta saha hattında yaşanan eksikler dikkat çekiyor. Bu durum, deplasman ekibinin oyun planını doğrudan etkileyebilir.

OyuncuPozisyonDurumAçıklama
Bruno VianaDefansSakatDiz sakatlığı
Yusuf ÖzdemirDefansCezalıMaçtan men cezası
MaestroOrta SahaYokMilli takım kadrosunda
İzzet ÇelikOrta SahaCezalıMaçtan men cezası
Enes KeskinOrta SahaCezalıMaçtan men cezası
Steve MounieForvetYokMilli takım kadrosunda
Meschack EliaForvetYokMilli takım kadrosunda

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MaçTarihSaatYayın
Trabzonspor - Alanyaspor17 Aralık20:30A Spor (Canlı ve Şifresiz)

Karşılaşma, 17 Aralık akşamı saat 20:30’da oynanacak ve futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Trabzonspor’da kaç eksik oyuncu var?

Trabzonspor’da sakat, cezalı ve milli takımda bulunan toplam 7 oyuncu bulunuyor.

Alanyaspor’da hangi oyuncular yok?

Alanyaspor’da sakat, cezalı ve milli takımda bulunan 7 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak bu karşılaşma, rekabet geçmişi ve iki takımda da yaşanan önemli eksikler nedeniyle sezonun dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday. 17 Aralık saat 20:30’da A Spor’da canlı yayınlanacak mücadele, hem puan dengeleri hem de psikolojik üstünlük açısından kritik bir rol oynayacak.

