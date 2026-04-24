Türkiye Kupası Yarı Final Maçları Ne Zaman?

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Kupada sürpriz sonuçların yaşandığı çeyrek final turunun ardından futbolseverler şimdi “Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?”, “Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?” ve “Trabzonspor kiminle eşleşti?” sorularına yanıt arıyor.

Türkiye Kupası yarı finalinde birbirinden kritik iki mücadele futbolseverleri bekliyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen takımların yanı sıra sürpriz sonuçlarla dikkat çeken ekipler de yarı finalde sahaya çıkacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri açıklandı.

Kupada Galatasaray’ı eleyen Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Konyaspor, Samsunspor’u geçen Trabzonspor ve Alanyaspor’u eleyen Beşiktaş yarı finale yükselmeyi başardı.

Türkiye Kupası Yarı Final Eşleşmeleri

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - Konyaspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Kazanan takımlar adını finale yazdıracak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Türkiye Kupası final müsabakası ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Final karşılaşmasının hangi statta oynanacağına ise Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek. Final mücadelesi tarafsız sahada ve tek maç eleme sistemiyle yapılacak.

GEÇEN SEZON TÜRKİYE KUPASI’NI KİM KAZANDI?

Türkiye Kupası’nı geçtiğimiz sezon Galatasaray kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip final müsabakasında Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

YARI FİNALDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Bu sezon Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması sürpriz sonuçlara sahne oldu.

Gençlerbirliği’nin Galatasaray’ı elemesi ve Konyaspor’un Fenerbahçe karşısında aldığı sonuç, kupanın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

