Türkiye Kupası’nda bu hafta hangi maçlar var? Hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Kupası’nda bu hafta hangi maçlar var ve karşılaşmalar hangi gün oynanacak? Galatasaray, Trabzonspor ve Rizespor maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Haftanın Türkiye Kupası maç programı ve tüm yanıtlar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan bu hafta oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Süper Lig ve 1. Lig ekipleri sahaya çıkarken, futbolseverler “Türkiye Kupası’nda bu hafta hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmaların tamamı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE KUPASI HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
17 ve 18 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası maçları, farklı şehirlerde ve statlarda futbolseverlerle buluşacak. Aşağıdaki tabloda bu haftanın Türkiye Kupası maç programını gün, saat ve stat bilgileriyle bulabilirsiniz.
|Tarih
|Gün
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Yayın
|17.12.2025
|Çarşamba
|15:00
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|İstanbulspor A.Ş.
|A Spor
|17.12.2025
|Çarşamba
|18:00
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
|A Spor
|17.12.2025
|Çarşamba
|20:30
|Trabzonspor A.Ş.
|Corendon Alanyaspor
|A Spor
|18.12.2025
|Perşembe
|17:30
|Gençlerbirliği
|Sipay Bodrum FK
|A Spor
|18.12.2025
|Perşembe
|20:30
|Galatasaray A.Ş.
|Rams Başakşehir FK
|A Spor
ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI
Bu haftaki Türkiye Kupası programında özellikle Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor’un sahaya çıkacağı maçlar futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Kupada tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar, sürpriz sonuçlara da açık olmasıyla dikkat çekiyor.
Trabzonspor - Alanyaspor maçı
Trabzonspor, Papara Park’ta Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Bu mücadele, günün en çok merak edilen Türkiye Kupası karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.
Galatasaray - Başakşehir maçı
Galatasaray ile Rams Başakşehir arasında oynanacak mücadele, haftanın kapanış maçlarından biri olacak. İki İstanbul ekibinin kupadaki randevusu büyük heyecana sahne olmaya aday.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Bu hafta oynanacak Türkiye Kupası maçlarının tamamı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kupadaki tüm karşılaşmaları ücretsiz şekilde takip edebilecek.
Türkiye Kupası’nda bu hafta hangi maçlar var?
Bu hafta Karagümrük - İstanbulspor, Rizespor - Gaziantep FK, Trabzonspor - Alanyaspor, Gençlerbirliği - Bodrum FK ve Galatasaray - Başakşehir maçları oynanacak.
Türkiye Kupası maçları hangi gün oynanıyor?
Maçlar 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günleri oynanacak.
Türkiye Kupası maçları saat kaçta başlıyor?
Karşılaşmalar 15:00, 17:30, 18:00 ve 20:30 saatlerinde başlayacak.
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Tüm maçlar A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray’ın Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Galatasaray, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30’da Rams Başakşehir ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu hafta futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor. 17 ve 18 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalar, kupada yoluna devam edecek takımların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm Türkiye Kupası maçlarının A Spor’da canlı ve şifresiz yayınlanacak olması ise futbol tutkunları için önemli bir avantaj sunuyor.