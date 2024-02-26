Türkiye Kupası’nda çeyrek finaller başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:



Yarın

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe



28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Konyaspor



29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük