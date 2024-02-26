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Türkiye Kupası’nda çeyrek finaller başlıyor

Ajans Haberleri
  • 26.02.2024 10:01
  • Giriş: 26.02.2024 10:01
  • Güncelleme: 26.02.2024 10:01
Kaynak: İHA
Türkiye Kupası’nda çeyrek finaller başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

 
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:

Yarın
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük

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