Türkiye Kupası’nda çeyrek finaller başlıyor
Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük