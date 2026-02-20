Türkiye Kupası’nda finalin adı; Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı final maçında Türk Telekom ile karşılaştığı maçı 86-78 kazanarak finale çıktı ve Beşiktaş GAİN’in rakibi oldu.

Maça Jantunen’le etkili başlayan Fenerbahçe Beko hücumda sayı üretmekte zorlanınca skor üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Jaleen Smith’in ilk çeyreğin bitimine 36 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle Ankara ekibi farkı 9 sayıya kadar çıkararak periyodu 20-11 önde tamamladı.

2’nci periyoda Tucker ve Tarık Biberoviç’in pota altı basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı eritmeye başladı. Ancak özellikle Kyle Allman ve Kris Bankston’ın etkili oyunlarına çözüm üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler ilk yarından 42-34 geride ayrıldı.

İkinci yarıya Tarık Biberoviç’in ardından Wade Baldwin’in art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin pas trafiğini kesmeyi başararak skora dengeyi getirdi. Sarı-lacivertliler çeyreğin bitimine 5.34 dakika kala Tucker’ın serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru 47-47’de eşitledi. Tucker ardından turnikesiyle takımı 2 sayı öne geçirdi: 49-47. Fenerbahçe Beko son periyoda 4 sayı farkla 60-56 önde girdi.

Son periyoda Tucker ve Baldwin’in liderliğinde sayılar üreterek başlayan sarı-lacivertliler farkı açmaya başladı ve maçın bitimine 3.44 dakika kala Tucker’ın 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere getirdi: 76-66.

Kalan sürede rakibinin kolay sayı atmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko maçtan 86-78 galip ayrılarak kupanın ikinci finalisti oldu.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko adına 29 sayı üreten Horton-Tucker olurken Baldwin 17 sayı ile galibiyete önemli katkıda bulundu.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Türk Telekom’u mağlup eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’i eleyen Beşiktaş GAİN 22 Şubat Pazar günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek.