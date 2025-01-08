Türkiye Kupası’nda iki ‘büyük’ 3’er puan peşinde
Oktay EVSEN
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 4 maç var. Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, bugün saat 20.30'da.
Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi forma giyemeyecek.
Trabzonspor ise Alanyaspor'u konuk edecek. Papara Park'ta bugün saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, yönetecek. Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı bulunuyor.
Eyüpspor bugün saat 15.30'da Boluspor'u konuk ederken, Kırklarelispor da bugün saat 13.00'te Bodrumspor'u sahasında ağırlayacak.