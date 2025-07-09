Türkiye kuraklık tehdidi altında

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle hazırlanan yeni bir rapor, son iki yılda tarihin en ciddi kuraklıklarından birkaçının gerçekleştiğini tespit etti. Raporda Türkiye'nin 2030'da ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Rapora göre; Akdeniz bölgesine iklim değişikliğinin ana merkezi. Bölgede ortalama hava sıcaklıklarının 2050 yılında 2-3 derece, 2100 yılında 3-5 derece arasında artması bekleniyor.

Her 2 derecelik sıcaklık artışı, bölgede suya erişimin yüzde 15'e kadar varan oranda azalması anlamına geliyor.

Raporda ayrı bir yer ayrılan Türkiye de çöl iklimine benzeyen bir iklimin görülmesi olasılığının artması nedeniyle bu kuraklıktan etkilenme potansiyeli en yüksek ülkeler arasında görülüyor. "Türkiye yarı kurak ve toprak parçalanmaya yatkın. Ülkenin yüzde 88'i çölleşme riskiyle karşı karşıya" ifadelerinin yer aldığı rapora göre, 21. yüzyılın sonunda Türkiye'de yağış oranları yüzde 30 oranında düşecek.

SU FAKİRİ RİSKİ

Öte yandan 2019'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre su konusunda sıkıntılar yaşayan ülke kategorisinde olan Türkiye, 2030'da "su fakiri" ülke kategorisinde olma riskiyle karşı karşıya.

Raporda, 2022'deki aşırı kurak geçen mevsimlerin ardından Türkiye'de 2023’te ciddi bir kuraklık görüldüğünü, bunun etkilerinin de özellikle tarım alanında hâlâ devam ettiği belirtiliyor. Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 75'i tarım alanında kullanılıyor. 2030'da olası kuraklık göz önüne alındığında, rapor, su kaynaklarının kullanımı ve hatta farklı kaynaklara yönelme konusunda ülkede ciddi yatırımlar yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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3 ÜLKEYE DİKKAT!

Akdeniz havzasında; iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ve olası risklerini incelemek için raporda üç ülke baz alınıyor:

• İspanya

• Fas

• Türkiye