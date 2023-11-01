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Türkiye Kürek Federasyonunun eski başkanı Altan Üstünel vefat etti

Türkiye Kürek Federasyonu eski başkanlarından Altan Üstünel, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 23:55
  • Giriş: 01.11.2023 23:55
  • Güncelleme: 01.11.2023 23:55
Kaynak: AA
Türkiye Kürek Federasyonunun eski başkanı Altan Üstünel vefat etti

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz eski başkanlarından Altan Üstünel'i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm kürek camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Eski milli kürekçi olan Altan Üstünel, federasyonda 1974-1978 yıllarında başkanlık görevini yürüttü.

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