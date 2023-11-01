Türkiye Kürek Federasyonunun eski başkanı Altan Üstünel vefat etti
Türkiye Kürek Federasyonu eski başkanlarından Altan Üstünel, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz eski başkanlarından Altan Üstünel'i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm kürek camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Eski milli kürekçi olan Altan Üstünel, federasyonda 1974-1978 yıllarında başkanlık görevini yürüttü.
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