Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a polis ve itfaiye araçları hibe etti

Türkiye tarafından hibe edilen 29 itfaiye ve polis hizmet aracı, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü'ne törenle teslim edildi.

Lefkoşa'daki Polis Genel Müdürlüğü'nde yapılan teslim törenine, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, konuşmaların ardından hibe edilen 29 itfaiye ve polis hizmet aracının, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü'ne teslimi gerçekleştirildi.