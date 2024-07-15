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Türkiye, Kuzey Makedonya'daki yangına uçak ve helikopter gönderdi

Türkiye, Kuzey Makedonya'da meydana gelen orman yangınına 2 uçak ve 1 helikopter gönderdi.

Güncel
  • 15.07.2024 14:25
  • Giriş: 15.07.2024 14:25
  • Güncelleme: 15.07.2024 14:30
Kaynak: DHA
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki yangına uçak ve helikopter gönderdi
Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Makedonya'da meydana gelen orman yangınına Türkiye'den 2 uçak ve 1 helikopter gönderildiğini duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ortak mirasları olan ormanlar için görevde olduklarını belirterek, "Devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 uçağımız ve 1 helikopterimiz Kuzey Makedonya'ya gitmiştir. Kuzey Makedonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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