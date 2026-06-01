Türkiye - Kuzey Makedonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Hangi Kanalda? Türkiye Dünya Kupası Öncesi Hazırlık Maçı

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecine Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla başlıyor. Ay-Yıldızlı ekip, teknik heyetin oyuncu performanslarını değerlendireceği önemli mücadelede sahaya çıkacak. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar merak konusu oldu. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Dünya Kupası öncesi oynanacak hazırlık maçına dair tüm detaylar.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Dünya Kupası öncesinde takımın son durumunu görmek adına büyük önem taşıyan mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık maçı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma boyunca teknik heyet, oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumlarını değerlendirme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadıköy'deki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı fanatik.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşmasına Chobani Stadı ev sahipliği yapacak. Ay-Yıldızlılar, taraftarı önünde Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önemli bir sınav verecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇ BİLGİLERİ

Detay Bilgi Maç Türkiye - Kuzey Makedonya Tarih 1 Haziran 2026 Pazartesi Saat 20.30 Stat Chobani Stadı Yayın Kanalı atv (Şifresiz)

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye Muhtemel 11'i

Uğurcan, Mert, Ozan Kabak, Abdülkerim, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Yunus, Aral, Deniz Gül

Kuzey Makedonya Muhtemel 11'i

Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder

BU MAÇTAN SONRA MİLLİ TAKIM KADROSU DARALACAK

Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş aday kadrosunun 26 futbolcuya düşürülmesi bekleniyor. Teknik ekip, Dünya Kupası öncesinde son kararlarını bu süreçte verecek.

Milliler, ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran 2026 Pazar günü Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinde bulunan Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 01.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İLE KUZEY MAKEDONYA ARASINDAKİ REKABET

İki ülkenin A Milli Futbol Takımları bugüne kadar toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 4'ü resmi, 4'ü ise özel maç olarak oynandı.

İki Takım Arasında Oynanan Maçlar

Toplam maç: 8

Türkiye galibiyeti: 5

Beraberlik: 2

Kuzey Makedonya galibiyeti: 1

Türkiye'nin attığı gol: 14

Türkiye'nin yediği gol: 9

Milliler deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, Türkiye'de oynanan 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

OYUNCULARDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Ozan Kabak'tan Milli Takım Mesajı

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, milli takım kampına tam konsantrasyonla geldiklerini belirterek, forma rekabetinin doğal olduğunu ifade etti. Ozan Kabak, Türkiye'nin en iyi futbolcularının milli takımda bulunduğunu ve herkesin ülke için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Deniz Gül'den Büyük Hedefler Mesajı

Porto forması giyen Deniz Gül ise milli formayı her giydiğinde en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Genç oyuncu, milli takımda büyük hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK PROVA

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı, sadece bir hazırlık karşılaşması olmanın ötesinde Dünya Kupası öncesi teknik heyete önemli veriler sunacak. Oyuncuların performansları, kadro tercihleri ve takımın genel görüntüsü açısından kritik öneme sahip olan mücadele, Ay-Yıldızlı ekibin turnuva öncesindeki ilk ciddi sınavı olacak.

