Türkiye Libya’da stadyum ve sanayi tesisi yapacak

Türk şirketleri Libya’da iki önemli projeye imza atacak.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre Libya Ulusal Kalkınma Ajansı ile yapılan anlaşma kapsamında, Al-Marj kentinde 20 bin kişilik, FIFA standartlarına uygun “Onur Şehitleri Stadyumu” inşa edilecek. Projeyi Türk şirketi Ekip İnşaat üstlenecek. Stadyumun, ülkedeki en modern spor tesislerinden biri olması hedefleniyor.

Öte yandan Libya Askeri Sanayileştirme Teşkilatı da bir Türk şirketle sanayi projesi için anlaşma imzaladı. İsmi açıklanmayan şirket, Asbea Sanayi Kompleksi’nin modernizasyonu ve kapasite artışı çalışmalarını yürütecek.

Libya’da iç savaş sonrası normalleşme süreciyle birlikte, Türk şirketlerinin ülkedeki altyapı ve sanayi yatırımlarındaki varlığının yeniden güçlenmekte olduğu ifade ediliyor.