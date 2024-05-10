Türkiye Lyon Başkonsolosu'ndan 'nezaket ziyareti'nde tartışma yaratan poz
Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın, ziyaret ettiği Hıristiyan din temsilcisi Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay ile verdiği poz tepki yarattı. Yıldırım, Hıristiyan din temsilcisinin önünde ve ceketi açık şekilde dururken parmağını tutma şekli de eleştirilere neden oldu. Başkonsolosluk paylaşımında ise "Nezaket ziyareti" ifadesi dikkat çekti.
Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın, ziyaret ettiği Hıristiyan din temsilcisi Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay ile verdiği poz tartışma yarattı. Yıldırım, diplomatik teamül gereği yan yana durarak poz vermesi gerekirken Hıristiyan din temsilcisinin önünde ve ceketi açık şekilde durdu.
Yıldırım'ın işaret parmağını tutma şekli ise "şehadet parmağı" pozisyonu şeklinde yorumlandı.
Paylaşıma, "Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu'na misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" notu düşüldü. Öte yandan söz konusu fotoğraf Lyon Başkonsolosluğu'nun X hesabından paylaşıldı ancak bir süre sonra tepkiler nedeniyle silindi.