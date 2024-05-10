Türkiye Lyon Başkonsolosu'ndan 'nezaket ziyareti'nde tartışma yaratan poz

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın, ziyaret ettiği Hıristiyan din temsilcisi Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay ile verdiği poz tepki yarattı. Yıldırım, Hıristiyan din temsilcisinin önünde ve ceketi açık şekilde dururken parmağını tutma şekli de eleştirilere neden oldu. Başkonsolosluk paylaşımında ise "Nezaket ziyareti" ifadesi dikkat çekti.

Güncel 10.05.2024 18:46 Giriş: 10.05.2024 18:46

Güncelleme: 10.05.2024 19:32 Kaynak: Haber Merkezi

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