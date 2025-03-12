Türkiye Macaristan maç bileti fiyatları ne kadar, kaç TL? | UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maç bileti fiyatı

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile kendi evinde gerçekleştireceği maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maç bileti fiyatı hakkında açıklamada bulundu. 20 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleşecek maça sayılı günler kala Türkiye Macaristan maç bileti fiyatları ne kadar, kaç TL araştırması hız kazandı. TFF Ali Samiyen Rams Park'ta oynanacak maç biletlerinin bugün satışa çıktığını ve maç bileti fiyatlarını duyurdu. Peki, Türkiye Macaristan maç bileti fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maç bileti fiyatı!

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ BİLETİ FİYATI 2025

20 Mart 2025 Perşembe günü Ali Samiyen Rams Park'ta gerçekleşecek Türkiye Macaristan UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu maçı biletleri şu şekilde:

1. Kategori: 2.750 TL

2.750 TL 2. Kategori: 2.000 TL

2.000 TL 3. Kategori: 1.750 TL

1.750 TL 4. Kategori: 1.500 TL

1.500 TL 5. Kategori: 1.250 TL

1.250 TL 6. Kategori: 1.000 TL

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

TFF, Türkiye ile Macaristan arasında gerçekleşecek UEFA Uluslar Ligi play-off maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, "A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Macaristan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başlamıştır." dedi.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Genel satışa çıkan Türkiye Macaristan maç bileti www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.