Türkiye-Macaristan maçı İstanbul'da oynanacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takımın, 20 Mart 2025'te Macaristan ile karşılaşacağı müsabakanın İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Karşılaşmaya Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak" denildi.