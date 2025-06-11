Türkiye, Meksika'ya 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. TSİ 04.00’te başlayan mücadelede St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes düdük çaldı. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yaptı.

Milli Takım mücadeleye, “Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız” ilk 11’iyle çıktı.

Meksika ise “Malagon, Sanchez, Reyes, Montes, Gallardo, Alvarez, Vega, Ruiz, Pineda, Sepulveda, Quinones” ilk 11’iyle sahada yer aldı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MEKSİKA İLE TARİHTEKİ İLK RANDEVU

Meksika - Türkiye maçı, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti. ABD kampındaki ilk özel maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Meksika'ya ise 1-0 mağlup oldu. Meksika maçının ardından kampı tamamlayan ay-yıldızlılar, İstanbul'a dönecek.

YASİN ÖZCAN VE DEMİR EGE TIKNAZ İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’de yaptığı kampın aday kadrosuna davet edilen 18 yaşındaki savunmacı Yasin Özcan ve 20 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, ilk milli maçına çıktı. Meksika ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başlayan Yasin Özcan, 45 dakika sahada kaldı. Demir Ege Tıknaz ise 77’nci dakikada Kaan Ayhan’ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan geride kalan sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan 18 yaşındaki Yasin Özcan, gelecek sezon İngiliz ekibi Aston Villa’da forma giyecek. Geçen sezonu kiralık olarak Rio Ave’de geçiren Demir Ege’nin bonservisi ise Beşiktaş’ta bulunuyor.