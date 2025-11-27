Türkiye müzik sektöründen yapay zekaya karşı ortak mücadele

Türkiye müzik endüstrisi temsilcileri ve Spotify, 25 Eylül 2025 tarihinde “Music Forward” isimli zirve sonrası tekrar bir araya geldi. Spotify ile Türkiye Müzik Endüstrisi arasında bir süredir sürdürülen yapıcı diyalog, İstanbul’da gerçekleştirilen bu toplantıyla ileri bir aşamaya taşındı. İlk buluşmada alınan kararların takibi ve iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, sektörün geleceğini yakından ilgilendiren pek çok konu ele alındı. Görüşmede özellikle üç başlık öne çıktı.

FİYAT POLİTİKALARI

Türkiye’deki ekonomik koşullar gözetilerek, sürdürülebilir ve dengeli bir fiyatlandırma modeli oluşturulması konusunda karşılıklı anlayışla ilerleme sağlandı. Sektör, Spotify ve benzeri platformlarda fiyatlandırmanın güncellenmesinin hem yerel yaratıcı ekosisteme hem de platformların uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

FAKE KULLANIMLARLA MÜCADELE

Sahte dinlemeler ve hak sahiplerinin haklarını ihlal eden diğer problemlerle ilgili alınacak aksiyonlar, yapay zeka denetim mekanizmaları ve şeffaflık politikaları detaylı şekilde değerlendirildi. Spotify, küresel ölçekte yürütülen fraud tespit teknolojilerini güçlendirmeye devam ettiklerini ve Türkiye’de daha yakın iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

SPOTİFY’IN TÜRKİYE OFİSİ

Spotify’ın 2026’da Türkiye’de açmayı planladığı ofisin koşulları, kapsamı ve sektörle kurulacak yeni temas noktaları görüşüldü. Sektör temsilcileri, yerel bir ekibin hem iletişim hem de operasyonel süreçlerde hızlanma sağlayacağını, ayrıca Türkiye’deki müzik ekosisteminin ihtiyaç ve önceliklerine daha yakından odaklanılmasına katkı sunacağını belirtti.

MASTERCLASS PROGRAMLARI İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Ayrıca, 2026’nın ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan “masterclass” programı kapsamında; sanatçılar, menajerler ve yapım şirketleriyle daha nitelikli bir iletişim kurulması ve Spotify’ın profesyonel olarak daha etkin kullanılmasına yönelik eğitim oturumlarının düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bu toplantı, Türkiye Müzik Endüstrisi’nin güçlü bir ekosistem oluşturma hedefi doğrultusunda Spotify ile olan iş birliğinin önemli bir adımı olarak değerlendirildi. Ayrıca, Türkçe müziğin küresel müzik sektöründe daha görünür ve etkili bir konuma taşınması için Spotify tarafından gerekli desteğin sağlanacağı yönünde olumlu mesajlar alındı.

FERHAT GÖÇER: “YAPAY ZEKANIN İNSANIN ÖNÜNE GEÇMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

Spotify’ın Türkiye ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, “Özellikle Spotify’ın Türkiye’de ofis açma müjdesi ve masterclass çalışmalarından, tüm sanatçılar ve eser sahipleri adına büyük mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki en büyük tehdit, sahtecilik ve illegal manipülasyonların yanı sıra; tüm sanatçı, yapımcı, platform ve müzik endüstrisinin tüm bileşenlerini etkileyecek yapay zekadır. Tüm bunlarla ilgili ortak çözüm arayışımız devam edecek.” dedi.

KİMLER KATILDI

Toplantıya Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada, Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Güney Asya Genel Müdürü Akshat Harbola, Spotify Türkiye Sanatçı & Yapımcı İlişkileri Müdürü Fırat Tekaüt, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süreyya Birol Namoğlu, MSG Yönetim Kurulu Asil Üyesi Harun Sürek, MSG Uluslararası İlişkiler Müdürü BİLGE BENGÜ EKŞİOĞLU, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sarıca, MESAM İstişare Kurulu Başkanı Aykut Gürel, MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan, MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Erdem, MÜ-YAP Genel Koordinatörü Bülent Forta, MÜ-YAP Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan, DMC CEO’su Samsun Demir katıldı.