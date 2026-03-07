Türkiye NATO’dan çıksın, üsler kapansın

Haber Merkezi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılara protestolar sürüyor. İstanbul Levent’te bulunan Levent Metrosu önünde bir araya gelen İstanbul Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri, İsrail Başkonsolosluğu’na yürüyerek emperyalizmin ve siyonizmin saldırılarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

“Emperyalist-Siyonist saldırganlığa derhal son verilsin, İran ve Lübnan halklarının yanındayız!” diyen grup, burada okudukları basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar günlerdir devam ediyor. ABD ve İsrail, Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmek için halklara ölüm ve yıkım dayatıyor. Bu saldırganlık şimdi Lübnan’a da yönelerek bölgesel bir savaşın kapısını aralıyor.

İran’a yönelik saldırılarda pek çok okul, hastane ve yerleşim alanı bombalandı. İran’ın Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda yüzlerce öğrenci kız çocuğu ve öğretmen hayatını kaybetti. Başkent Tahran’da ise Gandhi Hastanesi vuruldu. Saldırı sonucunda çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı ve hastane kullanılamaz hale geldi. Bu saldırılar sivillerin doğrudan hedef alındığını göstermektedir.

EMPERYALİST BARBARLIK

ABD savaş bakanının yaptığı açıklamalar yürütülen saldırının niteliğini açık biçimde ortaya koymaktadır. ABD savaş bakanı açıkça “İran paket oldu”, “başkentlerinin üzerinde uçuyoruz, gökyüzünden ölüm ve yıkım yağdırıyoruz” diyerek yürütülen saldırının nasıl bir barbarlık olduğunu ilk ağızdan ilan etti. ABD emperyalizmi on yıllardır Ortadoğu’yu savaş alanına çevirmiştir. Gazze’de uygulanan soykırım, Lübnan’a yönelik saldırılar ve bugün İran’a yönelen bombardıman aynı emperyalist savaş politikasının parçalarıdır. Siyonist İsrail devleti, emperyalizmin bölgedeki ileri karakolu ve tetikçisidir. Nükleer silaha sahip olan Siyonist İsrail’in, “İran nükleer silah geliştiriyor” bahanesiyle üstelik müzakereler sürüyorken saldırı düzenlemesi tam anlamıyla sahtekârlıktır, alçaklıktır. Dünyayı nükleer silahlarla dolduranlar, önce kendi cephaneliklerini ortadan kaldırsınlar! Bugün yaşanan saldırganlık yalnızca İran’ı ya da Lübnan’ı hedef almıyor. Bu savaş politikaları bir NATO ülkesi olan ve NATO’nun en büyük askerî güçlerinden birine sahip Türkiye olmak üzere tüm bölge halklarını ateşin içine çekme tehdidi taşıyor. ABD’nin ve NATO’nun Ortadoğu’daki üsleri bu savaşta aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’de bulunan İncirlik ve Kürecik üsleri bu saldırganlık zincirinin bir halkası olma potansiyeli taşıyor. ABD’nin ve NATO’nun bölgedeki gözü kulağı olan İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kapatılsın!