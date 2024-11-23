Türkiye NATO’dan derhal çıkmalı

Politika Servisi

Türkiye’nin güvenliği açısından NATO üyeliğinden ayrılması gerektiğini savunan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, TBMM önünde açıklama yaptı.

Halk Meclisi Sözcüsü ve eski CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, “Türkiye güvenliği açısından NATO içinde olmamalıdır" dedi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye NATO’dan çıkmalıdır çünkü NATO bir savunma örgütü değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. NATO’ya ve emperyalist savaşa karşı bir duruş olan bu dilekçe, Türkiye Halk Temsilciler Meclisi’nin eylül ayında başlattığı ve İstanbul’dan İncirlik üssüne kadar yaptığı yürüyüşün devamı niteliğindedir. Türkiye şu an içinde bulunduğu koşullar ve coğrafyada ciddi bir tehlike altındadır. Karadeniz’in bir NATO üssü haline gelmesi tehditlerin başlıca unsurlarından biridir. Türkiye güvenliği açısından NATO içinde olmamalıdır.''

Açıklamanın ardından aralarında aydın, sanatçı ve gazetecilerin olduğu 318 imzalı dilekçe TBMM Başkanlığına sunuldu.