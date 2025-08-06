Türkiye nefretin üçüncü üssü

Haber Merkezi

AKP iktidarının LGBTİ+’ları karşıtı politikaları sonucunda Türkiye, LGBTİ+ bireyler ötekileştirilmeye, düşmanlaştırılmaya devam ediyor. Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği (ILGA) Avrupa’nın raporu da bunu doğrulayacak nitelikte. ILGA-Avrupa’nın 2025 yılı Gökkuşağı Haritası’ raporuna göre Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’dan sonra LGBTİ+’lar için en tehlikeli ülke oldu.

LGBTİ+’lar için en güvenli ve en tehlikeli ülkelerin yer verildiği raporda; 49 Avrupa ülkesi, LGBTİ+'lar için yasal ve politik uygulamaları açısından yüzde 0 ila yüzde 100 arasında derecelendirildi. Rapora göre LGBTİ+’lar için en tehlikeli ülke olarak Rusya yüzde 2 ile 49’ncu sırada yer alırken onu, yüzde 2,25 ile 48’inci sırada Azerbaycan ve yüzde 4,75 ile 47’nci sırada olan Türkiye takip etti. AKP iktidarının ilerideki 10 yılı 'Aile Yılı' ilan ettiği Türkiye, bu en tehlikeli ülke sıralamasında 2013’te 39'uncu, 2014'te ise 41'inci sıradaydı.

Rapora göre Romanya yüzde 19 puan ile 41'inci sıraya yerleşerek Avrupa Birliği (AB) sıralamasının sonunda yer aldı, onu yüzde 21 ile 39'uncu sıradaki Polonya ve yüzde 21 ile 38'inci sıradaki Bulgaristan izledi. Malta ise 10 yıldır olduğu gibi LGBTİ+’lar için en güvenli ülke seçildi.