Türkiye'nin 2025 büyüme tahmini düşürüldü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,8’e düşürdü. Şubat 2025’te açıklanan önceki tahminde bu oran daha yüksek öngörülüyordu. Revizyonun gerekçesi olarak ise iç ve dış talepteki zayıflama ile beklenenden daha sıkı para politikasına işaret edildi.

2026 BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Banka, 2026 yılı için Türkiye ekonomisinde yüzde 3,5 oranında bir büyüme beklemeye devam ediyor; bu beklentide herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bugün yayımlanan “Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporunda, EBRD’nin faaliyet gösterdiği tüm bölgeler için 2025 yılı büyüme tahmini de yüzde 0,2 puan düşürülerek yüzde 3’e çekildi. Bu revizyonda, küresel düzeyde artan politika belirsizlikleri, dış talepteki zayıflama ve ithalat vergilerindeki artışların doğrudan ve dolaylı etkileri etkili oldu.

YÜKSEK ENFLASYON VE FAİZ DETAYI

Türkiye özelinde ise iç finansal koşulların sıkılaşacağına yönelik beklentiler ve belirsizliklerin iç talep üzerinde baskı yaratması ile küresel ticaret politikalarına dair endişelerin dış talebi zayıflatması revizyonun temel nedenleri arasında gösterildi. Ayrıca, hâlâ yüksek seyreden enflasyon ve küresel finansal koşulların uzun süre sıkı kalma ihtimali, Türkiye’nin kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları açısından aşağı yönlü riskleri artırıyor.

YABANCI GİRİŞİ SINIRLI

Raporda, Türkiye ekonomisinin dış pozisyonunda bazı olumlu gelişmelere de dikkat çekildi. Şubat 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde net ihracat artarken cari açıkta da kademeli bir düşüş yaşandı. Ancak, doğrudan yabancı yatırım (FDI) girişleri 12,2 milyar dolar (10,8 milyar euro) ile sınırlı kaldı.

EBRD'DEN TÜRKİYE'YE 2,6 MİLYAR EURO

EBRD, 2024 yılında Türkiye’ye şimdiye kadarki en yüksek yatırım tutarı olan 2,6 milyar euro kaynak aktardı. Bu yatırımın büyük bölümü, özel sektörün yeşil dönüşüm projelerine olan ilgisinden ve Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere yönelik desteklerden oluştu. Banka’nın Türkiye’ye bugüne kadar yaptığı toplam yatırım 22 milyar euroyu aşarken, aktif portföyü yaklaşık 8 milyar euro seviyesinde bulunuyor.