Türkiye'nin 2025 yılı turizm gelirleri ve ziyaretçi sayısı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye, 2025 yılında 65 milyar 230 milyon dolar turizm geliri elde ederek yeni bir rekora imza attı.

Ersoy, söz konusu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 6,8; 2017 yılına göre ise yüzde 109 artış anlamına geldiğini belirterek, “2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı. İçinde bulunduğumuz ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65,2 milyar dolar turizm geliriyle yılı tamamladık. Orta Vadeli Program’da da belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz 68 milyar dolar” dedi.

'2025 YILI TURİZMDE REKORLARLA KAPANDI'

Bakan Ersoy, “Tabii hem kişi başı gecelik gelirdeki artış hem de ziyaretçi sayısındaki artış turizm gelirlerimize olumlu yansımış oldu. 2017'de 31 milyar 250 milyon dolarla kapattığımız gelirleri 2024'te, geçen sene 61 milyar 100 milyon dolara getirmiştik, bu sene 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu geçen seneye göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk gelmekte. 2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı, içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ SAYISI 63,9 MİLYONA ULAŞTI

Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarındaki artışa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2025 yılının ilk 9 ayında 50 milyar doların üzerinde gelir elde ederek rekor kırmıştık. 2017 yılını 37 milyon 970 bin ziyaretçiyle tamamlamıştık. 2024’te bu sayı 62 milyon 270 bine çıktı. 2025’i ise 63 milyon 941 bin ziyaretçi ile kapattık. Bu, geçen yıla göre yüzde 2,7; 2017’ye göre ise yüzde 68’lik bir artış anlamına geliyor.”

2018’den itibaren strateji değişikliğine gidildiğini belirten Ersoy, ürün çeşitliliğinin artırıldığını ve Türkiye’nin artık 60’tan fazla farklı turizm ürünüyle küresel pazarda yer aldığını ifade etti.

"RUSYA, ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTE"

Bakan Ersoy, “Ülke ziyaretçi kaynak destinasyonlara baktığımız zaman geçen seneyle paralellik arz ediyor. Yine Rusya 6.9 milyon ziyaretçiyle ilk sırada. Ona çok yakın olarak Almanya 6 milyon 750 bin ziyaretçiyle ikinci sırada ve 4 milyon 270 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer almış. Ortalama kalış süresine baktığımız zaman geçen seneyle paralel olarak gerçekleşmiş, 10.7'lik geçen sene bir ortalama kalış süresi var, bu sene de 10.7'lik bir kalış süresi olmuş. İlerleyen tarihlerde bu biraz daha aşağı gidecek. O iki sebepten oluyor biliyorsunuz, öncelikli olarak ürün çeşitliliği. Eskiden sadece ağırlıklı deniz, kum, güneş satarken ki biliyorsunuz deniz, kum, güneş turizmi ortalama 10 gece kalıyor şehir turizmleri de biz artık gastronomi ve şehir ve etkinlik turizmini ön plana aldığımız için onlarda ortalama 5 gece kaldıkları için ortalamayı yavaş yavaş diğer ürün çeşitliliğinden dolayı ilerleyen tarihlerde aşağı gidecek. Yani bu sağlıklı bir şey, sağlıksız bir şey değil, doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor aslında" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE TURİZMDE KÜRESEL BİR OYUNCU”

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine de değinen Ersoy, Türkiye’nin uluslararası sıralamalardaki yükselişine dikkat çekti. Ersoy, “Ülkemiz 2017’de dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında 8’inci sıradayken, 2024’te 4’üncü sıraya yükseldi. Turizm gelirlerinde ise 2017’de 15’inci sıradaydık, 2024’te 7’nci sıraya yerleştik. Bu tablo, Türkiye’nin turizmde küresel bir oyuncu olduğunu açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Turizmin artık yalnızca “deniz, kum, güneş” ekseninde ilerlemediğini vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin değişen küresel turizm dinamiklerine uyum sağladığını söyledi.