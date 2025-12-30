Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi battı

45 yıldır hizmet veren ve Mevlana şekerleriyle tanınan Konya Giba Gıda İmalat Şirketi, resmen iflas etti.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Konya GİBA Gıda İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davasında kararını verdi. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederken iflasına hükmetti.

Dünya'da yer alan habere göre, karar kapsamında Konya GİBA Gıda’nın 24 Aralık 2025 günü iflasının açılmasına hükmedildi. Şirketin iflası nedeniyle Konya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2025/12 iflas sayılı dosyası üzerinden iflas masasının oluşturulduğu bildirildi.

HAZİRANDA KESİN MÜHLET KARARI VERİLMİŞTİ

Daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbirlere ilişkin tüm kararların da kesinleşme beklenmeksizin derhal kaldırılmasına karar verildi.

Mahkeme daha önce şirketin konkordato başvurusu üzerine7 Mart 2025'ten başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı ve 11 Haziran 2025'ten başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti.

İlk olarak Konya’da 1980 yılında üretimiyle faaliyetine başlayan şirket, şekerleme sektöründe uzun süredir varlığını koruyordu.

Mevlana Şekeri imalatıyla sektöre giren Giba Gıda, takip eden yıllarda ürün gruplarına hurma şekeri, lokum, akide şekerini de ekleyerek ürün portföyünü genişletmişti.