Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye’nin köklü otobüs taşımacılığı firmalarından Hakiki Koç Turizm, 63 yıllık faaliyetinin ardından iflas etti.

Ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayan firma, sektörden çekilme kararı aldı.

1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Hakiki Koç Turizm, uzun yıllar hem yurtiçi hem de uluslararası seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak bu kapanma kararı, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Hakiki Koç Turizm, kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatından sonra yönetimsel sorunlar yaşamaya başladı. Firmanın 2010 yılında Asya Tur'a satıldığı iddiaları ortaya atıldı, ancak Hakiki Koç, uzun süre sektörde varlık gösteremedi. Şirketin web sitesi aktif olmadı ve otobüs seferleri ani bir şekilde durduruldu.

Firmaya ait ilk filo dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu. İzmir'den başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere kadar geniş bir alanda hizmet veren Hakiki Koç, zamanla uluslararası seferlerle de büyüdü. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelerle başlayan uluslararası taşımacılık hizmetleri, firmanın sınır ötesi başarısını gösterdi. Ayrıca, 1968-1978 yılları arasında Suudi Arabistan'a Hac seferleri düzenleyerek uluslararası alanda da hizmet ağını genişletti.

Hakiki Koç Turizm’in iflası, Türkiye’nin taşımacılık sektöründe uzun bir dönemin sonunu getirdi.