Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinden uyarı: "Uçuş teyidi almadan havalimanına gitmeyin"

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE’de uçuş operasyonlarının kontrollü ve kademeli şekilde yeniden başlatılmasına yönelik çalışıldığını belirtti. Vatandaşların, uçuş tarihleri öncesinde ilgili havayolu şirketlerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri ve havalimanına gitmeden önce uçuşun teyidini almaları istendi.

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) vatandaşlarını bölgedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Büyükelçiliğin açıklaması şu şekilde:

"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Değerli Vatandaşlarımız, Bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nde uçuş operasyonlarının kontrollü ve kademeli şekilde yeniden başlatılmasına yönelik emareler görülmektedir. Bu süreçte, ilgili hava yolu şirketleri tarafından yapılacak duyuruların düzenli olarak takip edilmesi ve seyahat tarihinde havalimanına gitmeden önce uçuşun teyidi önem arz etmektedir.

"UÇUŞ TARİHİNE KADAR OTELİNİZDEN ÇIKIŞ YAPMAYIN"

Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı tarafından otel yönetimlerine iletilen yazıya göre, kalış süreniz sona ermiş olsa dahi talep etmeniz hâlinde otelden çıkarılmamanız gerekmektedir. Söz konusu yazıda, mücbir sebep nedeniyle otelde kalmaya devam edilmesinden kaynaklanan masrafların ilgili departman tarafından karşılanacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, uçuşunuzu gerçekleştirebileceğiniz tarihe kadar otelinizden çıkış yapmamanız tavsiye edilmektedir.

Sükûnetinizi korumanız, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız ve yalnızca Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz ile BAE resmî makamları tarafından yapılan açıklamaları dikkate almanız önemle rica olunur. Acil durumlarda Büyükelçiliğimize +971 50 869 9389 numaralı telefondan, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 29 29 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Saygıyla duyurulur."