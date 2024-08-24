Türkiye'nin aylık elektrik tüketimi rekor seviyi gördü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketiminde rekor seviyelere ulaşıldığını belirterek, "Elektrik üretimi 34,6 milyar kilovatsaat (kWh), tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'yi etkileyen sıcak hava dalgası, temmuz elektrik üretim ve tüketim verilerine doğrudan yansıdı.

Bayraktar, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 112 bin 999 megavatsaat (MWh) olduğuna işaret ederek, "Aynı dönemde güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı, yüzde 15,6'ya ulaşarak oransal anlamda rekor kırdı" bilgisini paylaştı.