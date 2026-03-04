"Türkiye'nin BAE'yi meşru hedef ilan ettiği" iddiası: DMM'den açıklama

Çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı haberleri yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "'Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı” yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı” şeklindeki iddialar doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır.

Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."