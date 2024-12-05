Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Erbil’de IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’deki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbil’i ziyaret etmekte olan Bağdat Büyükelçisi İnan'ın, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştüğü belirtildi.

Büyükelçi İnan, Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Başkonsolosluğun X hesabından yapılan paylaşımda, İki görüşmede de ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedilmişti.