Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Milli Takımda oynayan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlatmasının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Reuters'ın aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Merih Demiral'ın 'bozkurt selamı' yapması nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demesinin ve UEFA'ya yaptırım çağrısı yapmasının ardından, Berlin'in Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Bugün de Almanya Dışişleri'nin, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdığı açıklandı. Almanya Dışişleri sözcüsü, Büyükelçi'nin 'bozkurt' selamı nedeniyle çağrıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, dün akşam Avusturya ile oynanan maçta attığı ikinci golün ardından 'bozkurt' işareti yaparak sevinmesinin ardından UEFA Demiral hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demiral'ın gol sevincine tepki göstererek, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demiş ve UEFA'nın olayı araştırmasını istediklerini ifade etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin dünyaya mesajı" diyerek Demiral'a sahip çıktı ve UEFA'yı kınadı.