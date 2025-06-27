Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda yıllık yüzde 69,5 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 artarak 4 milyar 60 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisana ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 656 milyon metreküpü boru hatları, 404 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, nisanda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 artarak 4 milyar 60 milyon metreküpe çıktı.

EN FAZLA GAZ RUSYA'DAN ALINDI

Nisanda en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 819 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 999 milyon metreküple Azerbaycan, 706 milyon metreküple İran ve 129 milyon metreküple Türkmenistan takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 304 milyon metreküp ve ABD'den 99 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 21 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi nisanda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 artarak 5 milyar 186 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 21 artışla 2 milyar 376 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 137 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 87,6 artarak 757 milyon metreküpe çıktı.

DOĞAL GAZ STOKLARI AZALDI

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 düşüşle 2 milyar 504 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 2 milyar 320 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 184 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.