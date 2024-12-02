Türkiye'nin doğusu buz kesti: En düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü

Kar yağışının ardından etkisini artıran aşırı soğuk hava yurdun doğusunu adeta dondurdu. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü.

Dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı, havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu.

Araç camlarının buz tuttuğu ve gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Arif Arifoğulları’da, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu.

Erzincan’da soğuk hava göletleri, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bazı vatandaşların da yüzlerini koronavirüs görüldüğü yıllardaki gibi maske takarak soğuktan korumaya çalıştıkları görüldü. Vatandaşlar son 15 yıldır bu kadar soğuk Kasım, Aralık ayı yaşanmadığını belirttiler.

Öte yandan Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Sivas, Altınyayla’da eksi 23,2 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 23,2 derece ile Sivas, Altınyayla olarak kayıtlara geçti.

KARS

Kars'ta da hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.

Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Göldeki buz kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Buzla kaplanan göle ziyaretçiler de akın etmeye başladı.

ERZURUM

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri, sıfırın altında 25 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Geçen hafta kara teslim olan kentte, soğuk hava etkiliydi. Çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı.

ERZİNCAN

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Şelalede dev buz sarkıtları oluştu.

BAYBURT

Bayburt'ta da soğuk havanın etkisiyle, ağaçlarda kırağı oluştu. Çoruh Nehri kısmen buz tuttu.

Bayburt'ta, Sırakayalar Şelalesi de soğuğun etkisiyle buz tuttu.

KASTAMONU

Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şeyh Şaban Orman İşletme Şefliği kontrolündeki orman parkı, mevsimin ilk karıyla buluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 58 santimetre ile Kastamonu'da en çok kar yağışı alan bölge olan Mamatlar köyündeki orman parkında yer alan göletin yüzeyi de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.

SİVAS

Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve göletler kısmen buz tuttu.

MALATYA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Sürgü Barajı, beyaz örtüyle kaplandı.