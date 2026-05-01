Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu

İşçiler, emekçiler, emekliler, öğrenciler, çocuklar ve kadınlar emekten yana bir dünyayı kurmak için 1 Mayıs'ta meydanlara ve sokaklara akın etti.

Yurttaşların coşkuyla alanlara akın ettiği yurdun dört bir yanında 1 Mayıs etkinlikleri sürüyor.

İşte kentlerden 1 Mayıs coşkusu:

İSTANBUL

İşçilerin en yoğun olduğu kentlerden biri olan İstanbul'da Valilik 4 ilçede eylem ve etkinlik yasağı ilan etti.

Eylem ve yürüyüş çağrısı yapılan bölgeler yüzlerce polis ve TOMA'lar ile kapatıldı. Taksim'e yürümek isteyen yüzlerce kişi darp edilerek gözaltına alındı.

DİSK, KESK, TMMOB, TBB ise 1 Mayıs için Kadıköy Rıhtımı'na çağrı yaptı. Bölgede çok sayıda güvenlik önlemi alındı. Yurttaşlar üst aramasının ardından alana giriş yaptı.

ANKARA

Ankara'da işçiler, emekçiler, öğrenciler, kadınlar Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandıktan sonra miting alanı olan Tandoğan Meydanı’na yürüdü.

TRABZON

Trabzon'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Tertip Komitesi adına konuşan TÜRK-İŞ Trabzon Şube Başkanı Gökhan Gedikli, 1 Mayıs’ın emeğin değerini hatırlattığını belirterek, dayanışmanın, birlikteliğin ve ortak mücadelenin anlam kazandığı bir gün olduğunu söyledi.

ARTVİN

Artvin'de çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, Artvin Belediyesi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar döviz, pankart ve flamalarla Cumhuriyet Caddesi'nden Halitpaşa Meydanı'na kadar yürüdü.

Tertip Komitesi adına konuşma yapan Yeşim Sancal, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde işçi ve emekçilerin insanca yaşam, çocuklarına onurlu bir gelecek ve alın terlerinin karşılığını almak için meydanları doldurduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar horon ve halay oynadı.

Programa, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, siyasi parti ve çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.

BAYBURT

Bayburt'ta, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üye ve işçilerin katılımıyla Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde program düzenlendi.

HAK-İŞ İl Başkanı Hayrettin Uluca, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs İşçi Bayramı Günü'nü kutladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan saldırıları kınadıklarını belirten Uluca, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği kırmızı çizgimizdir. Okullarda meydana gelen bu saldırıların tekrar yaşanmaması için sorunun tüm tarafların işbirliğiyle kalıcı bir biçimde çözülmesini istiyoruz." dedi.

Uluca, Küresel Sumud Filosu ve Gazze için yola çıkan aktivistleri selamladıklarını, insani yardım ulaştıranlara, zulme karşı direnenlere ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edenlerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

GİRESUN

Giresun'da da kentte faaliyet gösteren sendikaların üyeleri, Debboy mevkisinde toplandı.

Katılımcılar, döviz ve pankartlarla Gazi Caddesi'nden Osman Ağa Meydanı'na yürüdü.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.

DÜZCE

Düzce'de işçi sendikaları üyeleri, Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

Bazı siyasi partilerin de destek verdiği programda katılımcılar, ellerinde flamalar ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada Petrol-İş Düzce Şube Başkanı Ali Işık, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın, emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin anlam kazandığı bir gün olduğunu söyledi.

Çeşitli sloganlar atan sendika üyeleri, daha sonra dağıldı.

BOLU

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi parti üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

Kutlamaların gerçekleştirildiği bariyerlerle çevrilen alana gelen katılımcılar, üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması okunduktan sonra müzik eşliğinde halay çekilmesinin ardından sona erdi.​​​​​​​

BARTIN

Bartın'da Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve çeşitli sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve afişlerle sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, iş ve emek için, insanca yaşamak, savaşa karşı barışı savunmak için milyonlar olarak alanlarda taleplerini haykırdıklarını belirtti.

ZONGULDAK

Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla saat 13.00’te işçi ve memur sendikaları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları İstasyon Caddesi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için bir araya geldi.

Yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem katıldı. Kortejin en önünde Genel Maden İşçileri Sendikası üyesi madenciler ve aileleri yer aldı. Madenciler ve aileleri sloganlar atarak yürüdü. 6 Şubat depremlerindeki kahramanlıklarıyla akıllara kazınan maden işçileri, baretlerini yere vurduktan sonra sessizliğe bürünüp "Sesimi duyan var mı?" diye bağırdı.

Çeşitli siyasi gruplar ve sendikalar sloganlar atarak, İstasyon Caddesi’nden Madenci Anıtı’na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından selamlama konuşmaları yapıldı. Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Neşet Taşdemir (65) ise kutlamalara koltuk değnekleriyle katıldı.

KARS

Kentte, Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi Kavşağı’nda saat 10.30'da başladı. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaldırımda yürümelerine izin verildi.

Katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizlerle etkinliklerin yapılacağı Tren Garı Meydanı'na kadar yürüdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı etkinlikte katılımcılar, davul-zurna eşliğinde hayal çekti. Kutlama, yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında KESK binası önünde bir araya gelen işçiler ve yurttaşlar, halaylarla başlayan programın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarına ilişkin talepler dile getirildi.

KAYSERİ

Kayseri'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyeleri ile bazı siyasi parti mensupları, Mimar Sinan Parkı'nda bir araya geldi.

Arama noktalarından geçerek parkta buluşan gruplar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sendikaların temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, iş hayatına dair taleplerini dile getirdi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın da katıldığı etkinlik, konserle devam ediyor.

SİVAS

Sivas Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Burada gerçekleştirilen kutlamalarda, konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, Lise Caddesi'nden ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Polis arama noktalarından geçen gruptakiler, Cacabey Meydanı'na alındı. Konuşmaların ardından gruptakiler, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Katılımcılar, meydandaki etkinliklerinin ardından dağıldı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda CHP İl Başkanlığı, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte çeşitli sloganlar atıldı.

Eğitim Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Seda Şimşir'in konuşmasının ardından halay çekildi.

Etkinliğe, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

İZMİR

İzmir, 1 Mayıs’ta özgürlük ve adalet için sokaklara döküldü. KESK, DİSK ve Türk-İş öncülüğünde gerçekleşen mitingde, binlerce kişi “Savaşa ve sömürüye karşı adalet, özgürlük ve eşitlik” için sesini yükseltti, direnişi ve umudu meydanlara taşıdı.

ORDU

Ordu'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle program düzenlendi. Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Tayfun Gürsoy Parkı'na kadar yürüdü.

YOZGAT

Yozgat'ta 1 Mayıs nedeniyle etkinlik düzenlendi. CHP İl Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte, otogar mevkisinde toplanan vatandaşlar ellerindeki pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

NİĞDE

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP İl Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte sloganlar atıldı.

Grup adına konuşan Timur Özkan, Niğde'nin 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladığını söyledi.

Konuşmaların ardından halay çekilen etkinliğe, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Parti Meclis Üyesi Erhan Adem, CHP İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında üyeler, Nevşehir Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

HAK-İŞ Nevşehir Şube Başkanı Fatih Mutlu, burada tüm emekçilerin gününü kutladı.

Mutlu, emeğin hak ettiği değeri görmesinin, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacağını belirtti.

MALATYA

Malatya'da sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan gruplar, İsmetpaşa Caddesi Su Deposu önünde buluşarak kortej oluşturdu. Sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen kortej, 1 Mayıs mitinginin gerçekleştirileceği alana ilerledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kortejin önünde 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yakınlarını yitiren aileler yer aldı. Onları KESK ve diğer sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler takip etti. Miting, konuşmaların ardından Grup Diltengi’nin konseriyle sona erdi.

KONYA

Konya'da sendika ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi.

Alanda toplananlar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Alaaddin Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.

KARAMAN

Sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, Karaman Lisesi önünde toplanarak 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Kutlamalara katılanlar ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı.

Meydanda devam eden etkinlikte yapılan konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da TÜRK-İŞ'e bağlı iş kollarındaki üyeler, ellerinde pankartlarla Güvenevler Mahallesi'ndeki il temsilciliği önünde buluştu.

Türk Harb-İş Sendikası İç Batı Anadolu Bölge Temsilcisi Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, "Emeğin değeri korunmalıdır. Çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmelidir." dedi.

TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu da sendika üyelerinin 1 Mayıs'ı kutladı.

Basın açıklamasına, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

AKSARAY

Aksaray'da çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve işçilerin katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

İşçiler ve sendika üyeleri, konuşmaların ardından halay çekerek günlerini kutladı.