Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turundaki rakibini tanıyalım: Romanya

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Türkiye, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

ROMANYA'NIN ELEME PERFORMANSI

Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yer aldı.

Romanya'nın H Grubu'ndaki rakipleri Avusturya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Kıbrıs ve San Marino oldu.

Romanya, grubu 13 puan ile 3 sırada tamamlayarak FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabına katılmaya hak kazandı.

KARŞILAŞMANIN SONUÇLARI

Romanya'nın H Grubu'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle

• Romanya 0 - 1 Bosna Hersek

• San Marino 1 - 5 Romanya

• Avusturya 2- 1 Romanya

• Romanya 2 - 0 Güney Kıbrıs

• Güney Kıbrıs 2 - 2 Romanya

• Romanya 1- 0 Avusturya

• Bosna Hersek 3 - 1 Romanya

• Romanya 7 - 1 San Marino

TANIDIK İSİM: LUCESCU

Türkiye'nin play-off turu yarı finalinde rakibi Romanya'nın teknik direktörü oldukça tanıdık bir isim.

Türkiye'de bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapan Mircea Lucescu, şu anda Romanya'nın teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Lucescu yine bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de yapmıştı.

EN DEĞERLİ OYUNCULAR

Romanya'nın güncel kadrosunda, piyasa değerleriyle öne çıkan isimler dikkat çekiyor.

Sağ bek pozisyonunda Rayo Vallecano forması giyen Andrei Rațiu, 12 milyon avroluk değeriyle kadronun en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor.

Onu, PSV Eindhoven’da başarılı bir sezon geçiren Dennis Man 10 milyon euro ve FCSB’nin orta saha yoncusu Darius Olaru 7,5 milyon euyola takip ediyor.

Hücum hattında CFR Cluj’un hücum oyuncusu Louis Munteanu ile FCSB’den Daniel Bîrligea 5'er milyon euroluk değeriyle öne çıkıyor. Kalede ise FCSB’nin Ștefan Târnovanu da 5 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor.