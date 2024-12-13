Türkiye'nin Dünya Kupası rakipleri belli oldu: 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin gurubunda kimler var?

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerini için gerçekleştirilen grup kura çekimine Türkiye, ikinci torbadan dahil oldu. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin gurubunda kimler var sorusu gündeme oturdu. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti. Peki, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin gurubunda kimler var? İşte Türkiye'nin Dünya Kupası rakipleri!

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ

Türkiye 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda yer aldı. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye, E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMERİ GRUPLARI

Kura çekimin ardından 12 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

İLK MAÇ EYLÜL AYINDA OYNANACAK

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

AVRUPA'DAN DÜNYA KUPASI'NA 16 ÜLKE KATILACAK​​​​​​

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

DÜNYA KUPASI'NIN AÇILIŞ MAÇI 11 HAZİRAN 2026'DA

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'nda yapılacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.