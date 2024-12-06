Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı 'Cıstak'a Aydilge'den cinsiyetçilik tepkisi

Dijital müzik platformu Spotify, hey yıl olduğı gibi bu sene de "2024 wrapped" sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre,Türkiye'de en çok dinlenen şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan "Cıstak" oldu.

Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Cıstak"ın cinsiyetçi sözlerini eleştirdi. Aydilge söz konusu şarkının cinsiyetçi sözlerine atıfta bulunarak, “Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyorlar” ifadelerini kullandı.

Aydilge'nin şarkı hakkındaki yorumlarının tamamı şöyle:

"KALPLERİ FETHETMİŞ BU ŞARKI"

"Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. ''Aldım marka, bakmıyom faturasına, adı Katarina, verdim tam arasına'' gibi sözleriyle ve de ''Tanıştım Bebek'te, adı Natasha, dedim, uzatma bebek, yat aşa" gibi söylemleriyle kalpleri fethetmiş bu şarkı.

Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyorlar evet. Nakaratında 'Hadi cıstak, cıstak, cıstak, Manitalar ıslak, ıslak, ıslak...' diye eşlik ediyor herkes. Kabul etmeliyiz ki bu bizim kültürümüzün bir parçası oldu evet. Gittikçe materyalistleşen ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret gören bir yanımız var. Ama yılmak yok.

Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da, biz de bunun ataerkil ayrımcılığın, maddeye tapınma dürtüsünün bir yansıması ve pekiştiricisi olduğunu anlatmaya ve eleştirme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler, ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama bazen gıda zehirlenmesi de olur."