Türkiye'nin en genç belediye başkanı AKP'ye geçti

31 Mart Yerel Seçimleri’ne bağımsız olarak giren ve yüzde 47,91 oy alarak Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi’ni kazanan Türkiye’nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik henüz 1 yıl bile tamamlanmadan AKP’ye katıldı.

Çelik’e rozetini AKP Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.

Çelik yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve vizyon bana bu kararı aldırdı. Bu partinin bir üyesi olmak benim için gurur verici. Bu cesareti, bu imkânı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

SARAL AİLESİYLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Zeynep Çelik, belediye başkanı olmadan önce Instagram’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Oktay Saral ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Çok değerli amcam” ifadeleriyle nitelediği Oktay Saral’a ziyaretinden dolayı teşekkür etmişti.

Saral, yerel seçimlerden yaklaşık bir ay önce Yenice’yi ziyaret etmişti.

Öte yandan Çanakkale yerel basınında çıkan haberlere göre Zeynep Çelik’in babası Mehmet Çelik, Sarallar’dan Doğan Saral ile bölgedeki bir MDS fabrikasında ortak. Zeynep Çelik ise bu fabrikanın alım satımıyla ilgileniyor.

Yine yerel medyaya göre Doğan Saral, iş ortağı Mehmet Çelik’in kızı Zeynep Çelik’in aday olması sebebiyle Kalkım beldesinde bir iftar yemeği vermiş. Saral yemekte yaptığı konuşmada, “Kızımız Zeynep Çelik’in belediye başkanlığı adaylığını destekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.