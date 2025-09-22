Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu: Ortalama ciro büyümesi yüzde 1644

Türkiye'de 2021-2023 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirket açıklandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

Listede 25 şehirden şirket olduğuna, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin ise Anadolu'dan geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör bulunduğunu bildirdi.

EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLER

Cirosunu 2021-2023 döneminde yüzde 19 bin 153 artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ, Türkiye 100 listesinde ilk sırayı aldı.

Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 18 bin 93 büyümeyle ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ de yüzde 5 bin 126 büyümeyle üçüncü oldu.

En hızlı büyüyen 10 şirketin 8'inin Ankara merkezli olması dikkati çekti.

En hızlı büyüyen 10 şirket şöyle:

Firma Adı 2021-23 Büyüme Oranı (Yüzde) Şehir 1-Deep Universe AŞ 19153 Ankara 2-Batı Kipaş AŞ 18093 K. Maraş 3-Figo AŞ 5126 İstanbul 4-Gardiyan Sistem AŞ 4891 Ankara 5-MS Spektral AŞ 4333 Ankara 6-Prime Sistem Teknoloji AŞ 3996 Ankara 7-İkas Teknoloji AŞ 3547 Ankara 8-Intecro Robotik Otomasyon AŞ 3522 Ankara 9-İdak Havacılık AŞ 3481 Ankara 10-Üzümcü Hastane Ekipmanları AŞ 3240 Ankara

En hızlı büyüyen 100 şirkete ise TOBB'un internet sitesinde erişilebiliyor.