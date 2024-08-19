Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı.

Listenin başını Orta Karadeniz’den Sinop çekti. Sinop’un mutluluk oranı yüzde 77,66 olarak belirlendi.

Verilere göre, son sırayı yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı. Listede Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin yer almaması dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle: