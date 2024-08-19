Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
TÜİK, en mutlu illere açıkladı. Buna göre, Sinop yüzde 77.66 ile en mutlu il oldu. Sinop'u yüzde 76.43 ile Afyonkarahisar, yüzde 75.91 ile Bayburt takip etti. Listede büyükşehirlerin yer almaması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı.
Listenin başını Orta Karadeniz’den Sinop çekti. Sinop’un mutluluk oranı yüzde 77,66 olarak belirlendi.
Verilere göre, son sırayı yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı. Listede Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin yer almaması dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
- Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı
- Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı
- Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı
- Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı
- Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı
- Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı
- Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı
- Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı
- Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı
- Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı