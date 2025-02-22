Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak kısmen buz tuttu.
Kaynak: AA
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.
Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Kızılırmak da kısmen buz tuttu.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımlar buzla kaplandı.