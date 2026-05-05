Türkiye'nin enflasyon karnesi: Avrupa'da birinci, dünyada beşinci!

AKP iktidarının politikalarıyla derinleşen enflasyonla Türkiye, Avrupa ve dünyada üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 4,18 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’in yüzde 32,37 olarak açıkladığı nisan sonu itibarıyla son bir yıllık enflasyon esas alınarak yapılan sıralamaya göre Türkiye; Venezuela (yüzde 649), Güney Sudan (yüzde 113), savaş halindeki İran (yüzde 50) ve Arjantin‘in (yüzde 32,6) ardından beşinci en yüksek enflasyona sahip ülke olarak öne çıkıyor.

AVRUPA’DA BİRİNCİ

Türkiye, yıllık ve aylık enflasyonda Avrupa’da birinci sırada bulunuyor. Türkiye’yi, ikinci sırada yüzde 9,9 ile Romanya izliyor. Rusya ile yıllardır savaşta olan Ukrayna’da enflasyon, yüzde 7,9. Avrupa’da, 31 ülkenin yıllık enflasyonu Türkiye’de nisan ayında yaşanan aylık yüzde 4,18’den daha düşük. Avrupa Birliği’nde (AB) ise ortalama yıllık enflasyon yüzde 2,3 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa’da ülkelerinin yıllık enflasyonu, Türkiye’nin ilk dört ayda yaşadığı yüzde 14,64 oranın da altında kalıyor. Dünyadaki 123 ülkenin yıllık enflasyonu da Türkiye’nin nisan ayında yaşadığı aylık enflasyonun altında bulunuyor.