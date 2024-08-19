Türkiye'nin farklı kentlerinde orman yangınları sürüyor: 241'i kontrol altına alındı

Türkiye'nin farklı kentlerinde etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki Karadere mevkisinde dün çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile müdahale edildi.

Gece boyunca da süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

EN RİSKLE BÖLGE MENTEŞE - ULA ARASI

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi. Gündüz saatlerinde Azerbaycan'dan gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

KISMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Aras Datça ve Bodrum'da çıkan yangınların söndürüldüğünü Kavaklıdere, Ula ve Yatağan'daki orman yangınlarının devam ettiğini Yatağan'daki orman yangınının ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

MANİSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde başlayan ve komşu ilçe Salihli’ye ulaşan orman yangınlarına müdahale devam ederken, yangınlarda sona gelindi. Olası bir fırtına çıkmaması durumunda yangının kontrol altına alınması an meselesi. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başladı.

İKİ GÜNDÜR SÜRÜYOR

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirmişti.

UŞAK ÜÇ GÜNDÜR SÜREN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak'ın Eşme ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

Uşak Valisi Turan Ergün, alanda incelemelerde bulunarak çıkan yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Eşme ilçesi Dereli köyü yakınlarında önceki gün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Uşak Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazöz ve su tankeri, Uşak ve Eşme belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan da 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopter müdahale edemeyince çalışmalar gece boyu karadan devam etti.

"ALEVLER BELİRLİ BİR BÖLGEYE SIKIŞTIRILDI"

Yangın söndürme çalışmaları dün de karadan ve havadan sürdü. Uşak Valisi Turan Ergün, yangın alanına gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ifade eden Vali Ergün, “Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız. Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada durmadan görev icra ediyoruz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok" dedi.

Vali Ergün, Eşme'ye bağlı Dereli köyü ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nden tedbir amaçlı tahliye edilen 21 evde yaşayanların da tekrar evlerine döndüğünü söyledi. Yangında 3’üncü güne girilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

241 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok" dedi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 ilde meydana gelen orman yangınları ile ilgili 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır ”dedi.