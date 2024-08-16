Türkiye'nin farklı kentlerinde orman yangınları sürüyor

Türkiye'nin farklı kentlerinde 14,15 ve 16 Ağustos tarihlerinde etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahelesi sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını sebebiyle ise şimdiye dek iki mahalle boşaltıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ise yangına 7 helikopter, 32 arazöz, 66 araç/iş makinesi ve 358 personel sevk edildi.

Çanakkale'de meydana gelen yangında Tarihi Gelibolu Yarımadası zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.

İZMİR'DE İKİ AYRI İLÇEDE YANGIN

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Kentte dün (15 Ağustos Perşembe) akşam saat 21.10'da çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilmeye başlanmıştı.

Fotoğraf: AA

Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına da müdahale ediliyor.

Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

GÖRDES'TE YANGIN ÜÇ GÜNDÜR SÜRÜYOR

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.

Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.

AYDIN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yazıkent Mahallesi Emenli mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olduğu açıklandı.

ÇANAKKALE'DE TARİHİ YARIMADA ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'de ise orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı.

BOLU'DA YANGINA 358 PERSONEL İLE MÜDAHALE

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden 7 helikopter, 32 arazöz, 66 araç/iş makinesi ve 358 personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 281 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

VALİ KILIÇ BÖLGEYE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi.

Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."

Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.

Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız" diye konuştu.

ANKARA'DA HAVAİ FİŞEK YÜZÜNDEN YANGIN ÇIKTI

Ankara'nın Mamak ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere, "Aldığımız bilgilere göre havai fişek atmışlar. Kişiler belirlenmiş güvenlik güçlerimizce. O havai fişeklerin düşmesiyle mevsim itibarıyla her taraf kuru, bu bölgede bu nedenle yangın başlamış" bilgisini verdi.

NİĞDE'DE OT YANGINI

Niğde'de çıkan ot yangınına müdahale ediliyor

Niğde'de Melendiz Dağı eteklerinde çıkan ot yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Melendiz Dağı'nın yamacında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, araçla ulaşmanın mümkün olmadığı alana yürüyerek çıktı.

"63 YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Bunlardan 60'ının yoğun mücadele sonucu söndürüldüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyük Anafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten Valiliğimiz ve diğer kolluk güçlerimiz gerekli tedbirleri birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Şu an itibarıyla her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim."

Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."