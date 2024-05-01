Türkiye'nin farklı kentlerinden 1 Mayıs manzaraları: Halk meydanlarda!

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Türkiye'nin farklı illerinde kutlamalar, mitingler ve açıklamalar yapılıyor.

1 Mayıs kutlamaları Türkiye’nin çeşitli kentlerinde gerçekleşiyor.

İstanbul'da valilik yasaklandı. Yurdun farklı kentlerinde ise yurttaşlar 1 Mayıs kutlamaları kapsamında meydanlarda buluştu.

Kutlamalarda derinleşen yoksulluk ve ekonomik talepler dillendiriliyor.

Ankara, İzmir, Zonguldak, Batman ve Ordu'da 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi.

ANKARA

Ankara’da 1 Mayıs kutlamaları ilçelerde başladı.

Sincan Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla yerel 1 Mayıs, "Yaşasın 1 Mayıs", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği" sloganlarıyla Sincan Tren İstasyonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek'in okuduğu basın açıklamasında, artan savaşlara karşı barışın ancak işçi sınıfının mücadelesi ile mümkün olacağı vurgulanırken kapitalizmin her türlü krizinin yükünün işçi ve emekçilere yüklendiği, bu düzene "artık yeter" denmesi gerektiği belirtildi.

Batıkent Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla parti ve sendikalar ise Batıkent Gimsa önünde buluştu.

Ostimli işçiler: “Kalmadı kemerde sıkacak yerimiz, Temmuzda ek zam isteriz!” talebiyle kutlamaya katıldı.

İZMİR

İzmir’de binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs’ı kutlamak için alanlara çıktı.

Kentte kutlamalar Konak'ta bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak yürüyüş ile gerçekleştirilecek.

Kutlamalarda iş cinayetlerinin son bulması, vergide adalet ve insanca geçinebilecek bir ücret talep edildi.

ORDU

Ordu'da 11.00'de Altınordu Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan işçi ve emekçiler uzun kortejler oluşturarak Zübeydahanım Caddesi'nden kutlamanın yapılacağı alana yürüdüler. Daha sonra Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan emekçiler konser eşliğinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Fotoğraf: Onur Durmuş / BirGün Ordu

ZONGULDAK

Zonguldak Çaycuma’da 1 Mayıs Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Kutlamanın ardından Atatürk Anıtına kadar alkış ve sloganlarla yürüyüş yapıldı, ardından Zonguldak Madenci Anıtındaki 1 Mayıs kutlamasına gidildi.

Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özyurt "Bugün biz emekçilerin; günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanmasını; vergide adaletin sağlanmasını; özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini; tüm haklarımızın korunup geliştirilmesini; gelişen üretim teknolojilerine uyum sağlayacak işçi eğitimlerinin yapılmasını; İş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şartlara uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi, meydanlarda haykıracağımız gündür" ifadelerini kullandı.

BATMAN

Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs mitingine emekçiler kortejler halinde giriş yapmaya başladı.

Petrol İş Başkanı Veysel Kartal, şehir dışından gelen araçların tümünün durdurulduğunu ve şu an geçişe izin verilmediğini belirtti. Kartal, "Baskılar bizi yıldıramaz" diyerek kortejlerle gelecek arkadaşları beklediklerini anons etti.

KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ise konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Koyun, "Bölge kentlerinden gelen arkadaşlarımız Mardin ve Siirt'ten gelen arkadaşlarımız Batman İki köprü mevkinde güvenlik güçleri tarafından keyfi engellemelerle karşı karşıya" dedi.