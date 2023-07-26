Türkiye'nin Genç Basketbol Yıldızları ödülü Elif Bayram ve Sadık Emir Kabaca'nın oldu

20 yılı aşkın süredir verilen "Türkiye'nin Genç Basketbol Yıldızları" ödülünün 2022 yılı kazananları Beşiktaş ve Galatasaray'dan oldu.

Türk basketbolunda genç yıldızları ödüllendirmek için eski basketbol antrenörlerinden, Türkiye'de ilk kadın basketbol takımını kuran Erkan İçsel'in 22 yıl önce başlattığı Türkiye'nin Genç Basketbol Yıldızları Kupasının, 2022 yılı kazananları belirlendi.

Türk basketbolunun önde gelen isimleri, otoriteleri ve yazarlarından oluşan jürinin Duayen Basketbol Spikeri ve Yazarı Avni Küpeli koordinatörlüğünde yaptığı değerlendirmeye göre, 2022 yılının Erkan İçsel Kupasını kazanan isimleri, kadınlarda Beşiktaş'tan Elif Bayram, erkeklerde ise Galatasaray'dan Sadık Emir Kabaca oldu.

Daha önce bu kupayı Kenan Sipahi, Işıl Alben, Alperen Şengün gibi isimler kazanmıştı. Elif Bayram ve Sadık Emir Kabaca'nın ödülleri 2023/24 Basketbol Sezonu maçları öncesinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.