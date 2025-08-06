Türkiye'nin günlük elektrik üretimi 1,17 Milyon MWh oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 174 bin 641 megavatsaat (MWh) elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 394 MWh olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM 15.00’TE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 673 MWh ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 40 MWh ile 07.00'de kaydedildi.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ İLK SIRADA

Üretimde ilk sırayı yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri aldı.

Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATTAN YÜKSEK

Türkiye, dün 17 bin 193 MWh elektrik ihracatı, 4 bin 974 MWh elektrik ithalatı gerçekleştirdi.