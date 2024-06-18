Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu

EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak Türkiye'nin ilk 11'i açıklandı.

Spor
  • 18.06.2024 17:56
  • Giriş: 18.06.2024 17:56
  • Güncelleme: 18.06.2024 18:00
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç TSİ saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Mücadele öncesinde Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.

A Milli Futbol Takımının ilk 11'i şöyle:

Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız.

BirGün'e Abone Ol